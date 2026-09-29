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İzmit'te temel kazısı sonrası toprak kayması 2 binanın boşaltılmasına neden oldu

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İzmit'te temel kazısı sonrası toprak kayması 2 binanın boşaltılmasına neden oldu
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde temel kazısı yapılan alanda toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, polis ve zabıta ekiplerinin incelemesinin ardından yakındaki 2 binanın tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, temel kazısı yapılan alanda meydana gelen toprak kayması nedeniyle 2 bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Yenişehir Mahallesi Karanfil Sokağı'nda, inşaat için yapılan temel kazısının ardından toprak kayması meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemenin ardından, toprak kaymasının meydana geldiği alana yakın 2 binanın tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verildi.

Öte yandan, 27 Ağustos'ta aynı alandaki 4 katlı binada kolon ve kirişlerden ses gelmesi üzerine binada ve bitişiğindeki inşaat alanında yapılan incelemede, yapının zarar gördüğü ve yan yatma riski taşıdığı belirlenmiş, bina kontrollü şekilde yıkılmıştı.

Kaynak: AA
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