İzmit'te Şüpheli Valiz Alarmı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, bir binanın yanına bırakılan valiz, polisi harekete geçirdi. Bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak fünyeyle patlatılan valiz, boş çıktı.

Olay, saat 16.00 sıralarında İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gönüllü Sokak'ta meydana geldi. Bir binanın yanına bırakılan sahipsiz valizi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, valizi şüpheli bulunca sokak ve mağazaların yoğun olduğu caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, şüpheli valizi fünye ile patlattı. Yapılan incelemede valizin boş olduğu görüldü. Çalışmalar sırasında yarım saat trafiğe kapatılan sokak ve cadde, tekrar trafiğe açıldı.

HABER-KAMERA: Nazım Özgün ERBULAN/İZMİT(Kocaeli),