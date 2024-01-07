İzmit'te Sağanak ve Fırtına Sonucu Deniz Taştı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde sağanak ve fırtına nedeniyle deniz taştı. Bazı yollar ile sahil bandındaki açık otopark, su altında kaldı.

Kentte bu sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtınanın ardından deniz taştı. İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi'nde yollar ile sahil bandındaki açık otopark, su altında kaldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede temizleme çalışması başlatırken, polis sahiplerine ulaşarak otoparktaki araçların kaldırılmasını istedi.