İzmit'te Otomobil Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde otomobilin park halindeki 2 araç ile yanlarında bulunan yayalara çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde D-130 kara yolunun İzmit ilçesi geçişi Sanayi Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Başiskele ilçesi yönüne giden S.D. (22) idaresindeki 41 BJ 022 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halindeki 34 VY 5953 plakalı hafif ticari araç ve 55 PN 283 plakalı minibüs ile araçların yanlarında bulunan yayalar H.T. (60), S.S. (15), A.S. (42) ile Recep Cüre'ye (58) çarptı. Kazada hafif ticari aracın savrulduğu lokantada da hasar oluştu.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince H.T., Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne, S.S. ve A.S., Kocaeli Şehir Hastanesi'ne, Recep Cüre Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Recep Cüre, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. S.S. ve A.S.'nin hastanedeki tedavileri sürerken, H.T. taburcu edildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.D., adliyeye sevk edildi. Öte yanda kaza, bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

'4 KİŞİYE ÇARPIYOR'

Kazayı anlatan lokantada çalışanı Habil Sarucan, "Hızla gelen araç, kontrolünü kaybediyor araçlara ve geri geri 4 kişiye çarpıyor. Bunun sonucunda 1 kişi vefat ediyor, 3 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırılıyor. Güvenlik kamerası kayıtlarından gördüğüm kadarıyla vuran araçtan önce hızla bir araç daha geçiyor. Takriben 150 kilometre hızı vardı. Onun peşinden 5 saniye arayla bu araç vuruyor" dedi.

HABER-KAMERA: Ardacan Uzun/İZMİT(Kocaeli),