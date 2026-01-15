Haberler

İstinat duvarının lise bahçesine çöktüğü anlar kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde inşaat alanı ile lise arasındaki istinat duvarı çöktü. Olayda yaralanan olmazken, güvenlik önlemleri alındı ve inceleme başlatıldı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde inşaat alanı ile lise arasındaki yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarı okulun bahçesine çöktü. Olayda yaralanan olmazken duvarın çökme anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan Mimar Sinan Anadolu Lisesi bahçesinde meydana geldi. Okulda öğrencilerin olmadığı sırada inşaat alanı ile lise arasında kalan yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarı henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Okul idaresinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve doğalgaz dağıtım ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken doğalgaz dağıtım şirketi ise liseye giden gaz hattını kesti. Hem inşaat alanına hem de lisede girişler kapatılırken ekipler alanda inceleme başlattı. Söz konusu duvarın ara tatilde onarılacağı öğrenildi.

Öte yandan çöken alan dron ile görüntülendi.

Haber-Kamera: Ardacan UZUN-Nazım Özgün ERBULAN/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde

Türk İHA'ları, komşu ülkede gerilimin tavan yaptığı bölgede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: 'Hatırlamıyorum' dedi

Adı İmamoğlu ile anılan Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru
Fatih Terim'den büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi

Büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşmelere başladı
Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi

Zehra'dan günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti

İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: 'Hatırlamıyorum' dedi

Adı İmamoğlu ile anılan Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı

Toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı
Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu

Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu