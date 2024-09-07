İzmit'te kafede çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde bulunan bir kafede işletme sahipleri ile çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren eski çalışan Hasan Akın (27) ve ağabeyi Ahmet Akın (30) toprağa verilirken, gözaltına alınan işletme sahiplerinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi SEKAPARK mevkisinde bulunan bir kafede meydana geldi. Hasan Akın, ağabeyi Ahmet Akın ile birlikte önceden çalıştığı kafeye gitti. Burada işletme sahibi F.G. ve O.S. ile ağabey- kardeş arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hasan Akın ve Ahmet Akın işletme sahiplerinden birinin tabancasından çıkan mermilerle vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Hasan Akın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet Akın ise bugün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İki kardeşin cenazesi bugün öğle namazında İzmit ilçesinde bulunan Mehmet Ali Paşa Cami'de kılınan cenaze namazı sonrasında Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan işletme sahipleri F.G. ve O.S.'nin emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.