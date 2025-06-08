İzmit'te Hafif Ticari Araç Bariyere Çarptı, Trafik Aksadı

İzmit'te Hafif Ticari Araç Bariyere Çarptı, Trafik Aksadı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde trafik aksadı. Kazada yaralanan sürücü ve bir yolcu hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hafif ticari aracın bariyere çarpması nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde trafik aksadı.

Kara yolunun Yeni Mahalle mevkisi İstanbul yönünde seyreden T.C. yönetimindeki 41 K 6216 plakalı hafif ticari araç, yolu ayıran bariyere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, hafif ticari aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel
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