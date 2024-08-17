İzmit'te 17 Ağustos ve 6 Şubat Depremleri Sergisi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi ile 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlere dikkat çekmek amacıyla fotoğraf sergisi düzenlendi. Sergide, depremlerin ardından çekilen fotoğraflar izlenime sunuldu ve vatandaşlara afetlere yönelik bilgilerin yer aldığı kitapçık ile hediye paketi dağıtıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde "17 Ağustos ve 6 Şubat Depremleri" fotoğraf sergisi düzenlendi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Zemin Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi ile 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlere dikkati çekmek için Cumhuriyet Bulvarı'nda sergi açtı.
Sergide, 17 Ağustos ile 6 Şubat depremlerinin ardından çekilen fotoğraflar izlenime sunuldu.
Ayrıca, vatandaşlara afetlere yönelik bilgilerin yer aldığı kitapçık, çocuklara da içerisinde balon, düdük ve el feneri bulunan hediye paketi dağıtıldı.