Kocaeli'nin simgelerinden tarihi saat kulesinin restorasyonu tamamlandı

Sultan 2. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yılı anısına inşa edilen İzmit Saat Kulesi, yürütülen restorasyon çalışmaları sonrasında restore edildi. Kurşun kaplı tavan yenilendi, iç duvarlara horasan sıva uygulandı ve kadranları yenilendi.

Sultan 2. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yılı anısına yaptırılan İzmit Saat Kulesi'nde yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, restorasyon kapsamında saat kulesinin kurşun kaplı tavanı yenilendi. Meşe ağacından yapılan karkas sistem değiştirildi, iç duvarlara horasan sıva uygulandı. Saatin çanı orijinal hali korunarak muhafaza edilirken, kadranları ise yenilendi.

Ahşap merdivenler ve pencereler de bakımdan geçirildi. Kentin kültürel miraslarından biri olan tarihi yapıda mermer yüzeyleri kumlama yöntemiyle temizleyen ekipler, kulenin kapısını da onardı.

Yıldırım düşmelerine karşı koruma sağlayan paratoner sistemiyle kulenin elektrik altyapısı da güçlendirildi.

Zamanla dayanıklılığını yitiren yapının güçlendirilmesi amacıyla taş ve tuğla arasındaki boşluklar, 2 ton enjeksiyon sıvayla dolduruldu. Saat kulesinin dış cephesinde zamanla dökülen ve özgün görünümünü kaybeden motifler de yenilendi.

Cephede oluşan kir ve yosunlar özel ilaçlı yöntemle temizlendi. Kulenin korkulukları sökülerek kumlama yöntemiyle temizlenip boyandı ve yeniden yerine monte edildi.

Osmanlı döneminden günümüze ulaşan özgün motiflerin tamamı taraklama yöntemiyle temizlenerek şeffaf cila ile kaplandı. Bu uygulama sayesinde taş yüzeyin su emmesi engellenerek yapının dış etkenlere karşı dayanıklılığı artırıldı.

Kaynak: AA
