İzmit Körfezi'ni kirleten gemi böyle tespit edildi - Haberler

KOCAELİ (İHA) - İzmit Körfezi'ni kirleten gemi böyle tespit edildi

KOCAELİ İzmit Körfezi'nde deniz uçağıyla yapılan rutin denetim sırasında, Yalova açıklarında denizi kirleten gemi tespit edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, İzmit Körfezi'nde gemilerden kaynaklanabilecek deniz kirliliklerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na ait deniz uçağı ile denetimlerini aralıksız sürdüren ekipler, Yalova tersaneler bölgesi açıklarında bulunan "Jabrayil Dovlatzadeh" isimli geminin, yağ ve yakıt kirliliğine sebep olduğu tespit edildi. Durumun Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirildiği belirtildi.

Büyükşehir göz açtırmıyor

Öte yandan, İzmit Körfezi'nde kirlilik oluşmaması için çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde petrol dökerek denizi kirleten Liberya bandıralı gemiye 5 milyon 882 bin 542 TL, güverte yıkaması esnasında atık suları denize deşarj ettiği tespit edilen 'Fatih' isimli Malta bandıralı kuru yük gemisine 2 milyon 447 bin 568 TL ve atık suyla denizi kirlettiği belirlenen Liberya bandıralı gemiye 3 milyon 108 bin 530 TL cezai işlem uygulamıştı.