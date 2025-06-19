İzmit Körfezi'nde Alg Patlaması Nedeniyle Deniz Yüzeyi Kahverengiye Döndü

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Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki marina bölgesinde deniz yüzeyinin bir kısmında alg patlaması sonucu renk değişimi gözlemlendi. Çevre yetkilileri, alınan su numunelerini analiz ettirmek üzere laboratuvara gönderdi.

İzmit Körfezi'nde deniz yüzeyinin bir kısmı kahverengiye dönüştü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki marina bölgesinde kıyıya yakın alanda denizin yüzeyinde alg patlaması kaynaklı olduğu değerlendirilen renk değişimi yaşandı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince, renk değişimi gözlenen bölgelerden numuneler alınarak analiz edilmek üzere TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Deniz Araştırmaları ve Teknolojileri Laboratuvarlarına gönderildi.

Büyükşehir yetkilileri, mevsim değişimlerinde suyun renginin kırmızı veya kahverengiye dönmesine neden olan biyolojik değişimin kısa süreliğine görülebileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
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