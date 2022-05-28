İzmirli çiftçi, yanlış tarım ilacı satan firmaya açtığı davayı kazandı - Haberler

İzmir'de tarlasındaki zararlı otların kuruması için kullandığı tarım ilacının ürünlerine zarar verdiğini öne süren bezelye üreticisi, kendisine yanlış ilaç satan zirai ilaç bayisine karşı açtığı davayı kazandı.

Menemen ilçesinde yaşayan bir çiftçi, bezelye tarlasındaki zararlı otlar için zirai ilaç bayisinden tarım ilacı sipariş etti. Firma yetkilisi, çiftçinin istediği ilacın elinde olmadığını ancak muadilinin bulunduğunu belirtti.

Çiftçi, firma yetkilisinin önerdiği tarım ilacını bezelye tarlasında kullandı.

İlaçlamadan yaklaşık 1 hafta sonra tarlayı kontrol eden çiftçi, bezelyelerin sarardığını fark edip durumu firma yetkilisine bildirdi.

Tarlaya gelen yetkili, başka bir ilaç verip çiftçiye bu ilacı da uygulamasını söyledi. İlacı kullanan çiftçinin ürünlerinde düzelme olmadığı gibi ürünler de kurumaya başladı.

Firma, çiftçinin zararın ödenmesi talebini kabul etmedi. Çiftçi, bunun üzerine avukatı aracılığıyla Menemen 1. Asliye Hukuk Mahkemesine başvurdu.

Çiftçinin ürünlerinin, kullanılan ilaçtan zarar gördüğü bilirkişi incelemeleri sonucunda tespit edildi.

Yargılama sonunda mahkeme, zararının karşılığı olan 26 bin 282 lirayı firmanın çiftçiye ödemesine hükmetti.

"Çiftçi, ilacın ürününde kullanılmayacağını bilmeyebilir"

Gerekçeli kararda, ilacın bezelye için ruhsatının olmadığı, ayrıca reçetesiz de satışının yapıldığı vurgulandı.

Oluşan zararda en büyük paya kullanılan yanlış zirai ilacın sahip olduğunun yargılama sürecinde alınan bilirkişi raporuyla da tespit edildiği gerekçeli kararda belirtildi.

Davalı şirketin satışı reçeteye bağlı olan ve bezelye bitkisinde kullanım ruhsatı olmayan tarım ilacını davacıya satmasıyla davacının uğradığı zarar arasında doğrudan illiyet bağının bulunduğu kaydedilen gerekçeli kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Çiftçi olan davacının, firmanın önerdiği tarım ilacının bezelye bitkisinde kullanılmayacağını bilmesinin gerekmediği ancak basiretli bir tacir olarak tarım ilacı sektöründe faaliyet gösteren davalı şirketin, bezelye bitkisinde kullanım ruhsatı olmayan tarım ilacını davacıya satmış olmasının kusurlu bir davranış olduğu ve meydana gelen bu zarara davalının kusurlu eylemlerinin sebep olduğu anlaşılmaktadır."