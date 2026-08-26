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İzmir ve Manisa'da silah operasyonu: 13 gözaltı

İzmir ve Manisa'da silah operasyonu: 13 gözaltı
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İzmir ve Manisa'da yasa dışı silah üretip suç gruplarına satanlara yönelik operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı. Aramalarda 7 tabanca, fişek ve sahte avro kalıpları ele geçirildi. 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İzmir ve Manisa'da yasa dışı silah üretip, suç gruplarına satanlara yönelik operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince, iş yerlerinde silah imal ederek çeşitli organize suç gruplarına sattıkları değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 6'sının cezaevinde olduğu belirlendi.

Ekipler, 15 şüpheliye ait İzmir ve Manisa'daki 23 adrese operasyon düzenledi.

Aramalarda 7 tabanca, 13 fişek, silah parçaları, sigara sarma makinesi, çok sayıda tütün, boş makaron ve sahte 2 avro üretiminde kullanıldığı değerlendirilen döküm kalıpları ele geçirildi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, olayla ilgili daha önce de 93 tabancanın ele geçirildiği belirtildi.

Kaynak: AA
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