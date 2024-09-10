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İzmir ve İstanbul'da MLKP ve SGDF'ye operasyon: 4 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir ve İstanbul'da, Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) silahlı terör örgütü ile beraber hareket eden Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu'na (SGDF) yönelik operasyon yapıldı. Aralarında eski SGDF eş başkanının da olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR ve İstanbul'da, Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) silahlı terör örgütü ile beraber hareket eden Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu'na (SGDF) yönelik operasyon yapıldı. Aralarında eski SGDF eş başkanının da olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, MLKP silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; MLKP terör örgütü ile beraber hareket eden SGDF'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, örgüt yönetiminden gelen talimatlar doğrultusunda basın açıklaması, ideolojik eğitim ve eleman temini yapan 4 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, eski SGDF eş başkanın da olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılana aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Operasyon Politika İstanbul Güvenlik Gözaltı Güncel Terör İzmir

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