İzmir'in Torbalı ve Bayındır ilçeleri ile Denizli'nin Honaz ilçesinde etkili olan dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi. Kiraz bahçelerinde büyük hasar meydana geldi.

İzmir ve Denizli'de etkili olan dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi.

İzmir'in Torbalı ve Bayındır ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Dışarıda olanlar, sığınacak yer ararken araçlarıyla yolculuk yapanlar, ilerlemekte güçlük çekti.

Yer yer beyaz örtü oluşturan dolu, bazı mahallelerdeki tarım arazilerinde hasara yol açtı.

Denizli'de kiraz bahçelerinde hasar oluştu

Denizli'nin Honaz ilçesinde de dolu, başta kiraz bahçeleri olmak üzere tarım arazilerine zarar verdi.

Yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı sonrası ilçe beyaza büründü, bazı ağaçlardaki meyveler ve yapraklar döküldü.

Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, yaptığı açıklamada, yağıştan etkilenen çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Büyük bir afet yaşadık. Zararımız büyük. Bilhassa kiraz bahçelerinin yüzde 50'den fazlasında zarar söz konusu. Hasar tespitleri yapılacak." dedi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Emre Aşkın da dolu yağışı sonrası yerinde incelemelerde bulunulduğunu ifade ederek, hasar tespit çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.