İzmir Valisi Elban'dan "19 Mayıs" daveti

İzmir Valisi Süleyman Elban, vatandaşları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlanacağı programlara davet etti.

Valilikten yapılan açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kentte bir dizi etkinlik planlandığı, başta Cumhuriyet Meydanı olmak üzere çeşitli noktalarda programlar gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Valisi Süleyman Elban, 19 Mayıs 1919'un Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak bağımsızlık mücadelesinde yeni bir dönemi başlattığı tarihi gün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Her milli bayramımızda olduğu gibi 19 Mayıs'ta da tüm İzmirli hemşehrilerimizi evlerini ve iş yerlerini şanlı bayrağımızla süslemeye, bayram sabahı yüreklerinde vatan sevgisi, ellerinde Türk Bayrağı ile Cumhuriyet Meydanı'nda bu büyük coşkuyu birlikte yaşamaya davet ediyorum."