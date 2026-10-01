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İzmir Torbalı'daki metal fabrikasında patlama oldu, 3'ü ağır 7 işçi yaralandı

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İzmir Torbalı'daki metal fabrikasında patlama oldu, 3'ü ağır 7 işçi yaralandı
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İzmir'in Torbalı ilçesinde Subaşı Mahallesi'ndeki metal fabrikasında saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi; 3'ü ağır 7 işçi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde bir metal fabrikasında patlama meydana geldi; 3'ü ağır 7 işçi yaralandı.

Torbalı'nın Subaşı Mahallesi'nde bulunan metal tozu gibi çeşitli ürünlerin üretildiği metal fabrikasında, saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu, 3'ü ağır, 7 işçi yaralandı. İhbarla fabrikaya sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, patlamanın nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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