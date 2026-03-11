Haberler

İçişleri Bakanlığı: İzmir Torbalı'da Bir Ton 346,5 Kg Uyuşturucu Maddesi Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, İzmir Torbalı'da bir araçta yapılan aramada 1 ton 346,5 kg skunk uyuşturucu maddesi ile 57 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. Olayla ilgili bir şüpheli yakalandı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, İzmir Torbalı'da bir araçta yapılan aramada bir ton 346,5 kg skunk uyuşturucu maddesi ile 57 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve bir şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan koordineli çalışmalar sonucu İzmir'in Torbalı ilçesinde bir araçta yapılan aramada, bir ton 346,5 kg skunk uyuşturucu maddesi ile 57 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bir şüpheli yakalandı. Daire Başkanlığımızı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Kahraman Polislerimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: ANKA
İsrail füzesiyle vurulan Türk tır şoförü hayatını kaybetti

Acı haber geldi! 12 gündür devam eden savaşta Türkiye adına ilk kayıp
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cengiz Ünder'in kalemi kırıldı

Korktuğu başına geldi!
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili tanıdık çıktı

Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili tanıdık çıktı
Ekranda gördüğüne dayanamayıp resmen delirdi

Gördüğü manzaraya dayanamadı!
Cengiz Ünder'in kalemi kırıldı

Korktuğu başına geldi!
Savaştaki Rusya'dan dikkat çeken İstanbul çıkışı

Savaştaki Rusya'dan gündem yaratacak İstanbul çıkışı
Trabzonspor'da hayatını kaybeden Orhan Kaynak için anma töreni düzenlendi

Yakın dostuna en zor veda