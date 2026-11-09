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İzmir Seferihisar açıklarında 30 göçmen kurtarıldı, Karaburun'da 19 göçmen yakalandı

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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 2'si çocuk 30 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaburun ilçesinde karada tespit edilen 4'ü çocuk 19 düzensiz göçmen yakalandı, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı, Karaburun ilçesinde ise 19 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ve gemisi sevk edildi.

Ekiplerce lastik bottaki 2'si çocuk 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaburun ilçesi Ambarseki mevkisinde ise Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından karada tespit edilen 4'ü çocuk 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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