İzmir Otoyolu toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle İzmir Otoyolu, her iki yönüyle trafiğe kapatıldı. Ekipler, yola akan tonlarca toprağın temizlenmesi için çalışmalarına başladı.

Saruhanlı ile Turgutlu ilçeleri arasındaki bölgede toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Meydana gelen heyelanda tonlarca ağırlığındaki toprak yığını karayoluna akarak, yolun 3 şeridinin kapanmasına yol açtı. Güvenlik tedbiri kapsamında otoyolun her iki yönü de trafiğe kapatıldı. Yolun yeniden ulaşıma açılması için bölgeye sevk edilen iş makineleriyle başlatılan temizlik çalışmaları sürdürülüyor.

