İzmir Otoyolu toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı

İzmir Otoyolu, Manisa'nın Turgutlu ilçesi sınırlarında meydana gelen heyelan nedeniyle iki yönlü ulaşıma kapatıldı. Yüksek kesimden yola akan tonlarca toprağın temizlenmesi için ekipler çalışma başlattı.

Saruhanlı ile Turgutlu ilçeleri arasındaki bölgede toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Meydana gelen heyelanda tonlarca ağırlığındaki toprak yığını karayoluna akarak, yolun 3 şeridinin kapanmasına yol açtı. Güvenlik tedbiri kapsamında otoyolun her iki yönü de trafiğe kapatıldı. Yolun yeniden ulaşıma açılması için bölgeye sevk edilen iş makineleriyle başlatılan temizlik çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı