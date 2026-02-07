Haberler

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden Yamanlar'daki yangından etkilenen alanlarla ilgili açıklama Açıklaması

Orman Bölge Müdürlüğü, Karşıyaka-Yamanlar'daki yangın sonrası iddiaları yalanlayarak, yanan alanlarda ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Karşıyaka-Yamanlar'da meydana gelen orman yangınlarının ardından "yanan alanların ağaçlandırılmadığı, orman vasfından çıkarılarak yapılaşmaya ve ranta açıldığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirdi.

Yapılan açıklamada, yangından etkilenen alanlarda ağaçlandırma, gençleştirme ve rehabilitasyon çalışmalarının planlandığı şekilde tamamlandığı belirtilerek, sahada bakım ve koruma faaliyetlerinin alan yeniden tam yeşil örtüsüne kavuşuncaya kadar kesintisiz sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yangından sonra yanan orman alanlarının orman sınırları dışına çıkarıldığı iddiası doğru değildir. Olayların kronolojisi ve hukuki süreç bu iddiayı açıkça yalanlamaktadır. Ormanlarımız Anayasa'nın ilgili hükmü ile güvence altındadır. Mevzuat gereği, orman sınırları dışına çıkarılan alanların karşılığında yeni orman tesisi amacıyla Orman Genel Müdürlüğümüze en az iki kat alan tahsis edilmekte ve bu alanlarda ormanlaştırma çalışmaları titizlikle yürütülmektedir."

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
Haberler.com
