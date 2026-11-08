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İzmir Ödemiş'te park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde Üç Eylül Mahallesi Köprü Sokak'ta park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın otomobilde hasara yol açtı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilde çıkan yangın hasar oluşturdu.

Üç Eylül Mahallesi Köprü Sokak'ta R.G'ye ait park halindeki 35 CGK 449 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın otomobilde hasara neden oldu.

Kaynak: AA
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