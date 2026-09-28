İzmir Ödemiş'te iki otomobil çarpıştı, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı

İzmir Ödemiş'te iki otomobil çarpıştı, 1'i çocuk 6 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Zeynep B. (34) idaresindeki 35 AL 3812 plakalı otomobil, Ödemiş-Kiraz kara yolu Ertuğrul Mahallesi yakınlarında Dursun K. (43) yönetimindeki 35 DAK 948 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Zeynep B. ile araçlarda bulunan Gülay G. (44), Fatma A. (74), Hazal K. (6), Ayşe K. (37) ve Fatma A. (46) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA