İzmir, Muğla ve Aydın için Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir, Aydın ve Muğla'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklediğini açıkladı. Ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.
İzmir, Muğla ve Aydın için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 saatlik periyotta İzmir ve Aydın'ın iç kesimleriyle Muğla'nın kuzeyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel