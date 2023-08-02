İzmir Metro ve Tramvay İşçilerinin Ücretleri Belirlendi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikasına üye metro ve tramvay çalışanlarının 2 günlük grevi sonrası imzalanan toplu iş sözleşmesinde (TİS) kabul edilen ücretleri duyurdu.

Soyer, yaptığı açıklamada tarafların karşılıklı fedakarlığıyla ücret politikasındaki dengeyi koruyacak şekilde uzlaşmaya varıldığını belirtti.

Tunç Soyer şunları kaydetti:

"Demiryol-İş Sendikası ile sürdürdüğümüz TİS görüşmelerinde en düşük 22 bin 105, en yüksek 25 bin 9 lira olan teklifimizdeki yevmiye ücretlerini sendika aynen kabul etti. Belediyemiz de diğer sosyal haklarda ortalama yüzde 7 artışa rıza gösterdi. Böylece grevi sonlandıracak mutabakat sağlanmış oldu. Hem belediyenin tüm çalışanları için sürdürdüğü ücret politikasındaki denge korundu hem de her iki tarafın yaptığı fedakarlıkla anlaşma noktası bulundu."

İzmir Metro AŞ adına yetkilendirilen Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası arasındaki 625 çalışanı ilgilendiren TİS görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine 31 Temmuz'da metro ve tramvay işçileri greve gitmiş, dün gece sağlanan uzlaşmayla grev sona ermişti.