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İzmir Körfezi ve Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi İncelendi

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İzmir Körfezi Bilim Kurulu, çevreyi korumak için Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu. Yapılan toplantıda, çözüm yolları ve projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

BİLİM İNSANLARI İZMİR KÖRFEZİ VE ÇİĞLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ'Nİ İNCELEDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla oluşturulan İzmir Körfezi Bilim Kurulu'nun 3 çalışma grubunun ilk toplantısı İzmir İktisat Kongresi Binası'nda gerçekleştirildi. Bilim Kurulu üyeleri toplantının ardından gruplara ayrılarak İzmir Körfezi ve Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde incelemeler yaptı. İncelemeler sırasında Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nden su örnekleri alınıp değerlendirmelerde bulunuldu. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde yapılan incelemelere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve bilim kurulu üyeleri katıldı.

'YAPICI BİR TOPLANTI OLDU'

Öte yandan Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Körfezin hızlıca kendini temizleyebilmesi için yapılacak en acil işleri belirleyip, ardından orta ve uzun vadede yol haritası oluşturalım, bilim insanlarının rehberliğinde ilerleyelim, süreci tam bir şeffaflık içerisinde yönetelim istedik. Çok yapıcı bir toplantı oldu. Samimiyete inanıyorum ve inşallah kısa sürede sonuç alacağız" dedi.

Tugay, "Kendi üzerimize düşenleri yapacağız, yetki ve sorumluluğumuz dışında olan alanlarda da kurum olarak özveriyle elimizden geleni yapacağız. Şunu taahhüt ediyorum; Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin 4. fazı yanında bitecek, Çiğli 5. faz projesini de bu dönemde başlayıp bitireceğiz. Yağmur suyu seviyelerinde olması gereken yüzde 70-80 seviyelerine bu dönemde ulaşacağız. Arıtma kapasitelerini artıracağız. Yeni arıtma havzaları belirleyebiliriz. Bütün bunlar körfezin kendisini temizlemesine yetmeyecek, bazı şeyleri bilim insanlarının tavsiyeleriyle yapmamız lazım. Bu anlamda çok önemli bir toplantıydıö dedi. Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bakanlıktan beklentimiz dip taramaları, körfez temizliği, sirkülasyon kanallarının oluşturulması ve bizim de yapacağımız yeni tesisler için ruhsat aşamalarında yardımcı olunması ve bazı yatırımlar için uluslararası finans kuruluşlarından kredilere onay verilmesi. Bizim körfezi öncelikli nasıl temizleyeceğimize odaklanmamız gerek.ö

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bilim Kurulu Körfez Güncel Sağlık Çevre Yaşam Çiğli İzmir

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