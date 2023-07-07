İzmir Körfezi'nde Deniz Marulu Artışı

İZMİR Körfezi'nde, sıklıkla görülen deniz marulu, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle, ciddi oranda arttı. Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan İnciraltı'ndaki Çakalburnu Lagünü'nün 3'te 1'i deniz maruluyla kaplandı.

Artan kirlilik nedeniyle İzmir Körfezi'nde sıklıkla görülen ve deniz marulu olarak bilinen makroalgler, havaların ısınmasıyla arttı. İnciraltı'nda yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Çakalburnu Lagünü'nün 3'te 1'i insan sağlığı açısından risk oluşturmasa da denizleri tehdit eden deniz maruluyla kaplandı. Körfezde deniz maruluyla, kötü kokunun da arttığını söyleyen İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Maalesef 2000 yılından sonra denizin en kirli olduğu dönemi yaşıyoruz. 2000 yılında Türkiye'nin ve Avrupa'nın da çok önemli arıtma tesislerinden olan Çiğli Arıtma Tesisi yapıldı. Şahane bir şekilde geri dönüş başladı. Körfezimiz mavileşmeye başladı. 2005 yılından sonra yavaş yavaş tekrar kirliliğe dönüldü. Yavaş yavaş durum kötüleşti. 2013-2014'ten sonra deniz marullarını görmeye başladık" dedi.