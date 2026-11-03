Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir Konak'ta palmiye ağacını yakan 2 öğrenci gözaltına alındı, okul da soruşturma açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Konak'ta bir lisenin bahçesindeki palmiye ağacının yakılmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis çalışma başlattı. Olayla ilgili 2 öğrenci gözaltına alınırken okul idaresi de disiplin soruşturması başlattı, aileler okula çağrıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir lisenin bahçesindeki palmiye ağacının yakılmasına ilişkin 2 öğrenci gözaltına alındı.

İlçedeki bir lisenin bahçesindeki palmiye ağacının ateşe verilmesine ilişkin görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine, polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, eylemi gerçekleştirdikleri iddiasıyla 2 öğrenciyi gözaltına aldı.

Öte yandan ağacı ateşe verdikleri tespit edilen 2 öğrenci hakkında okul idaresi disiplin soruşturması başlattı.

Soruşturma kapsamında öğrencilerin ailelerinin de okula çağrıldığı belirtildi.

Kaynak: AA
Teyze cinayetinde şoke eden savunma! Yasak aşk ortaya çıktı

Teyze cinayetinde şoke eden savunma! Yasak aşk ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiliz siyasetinde deprem! Ünlü sunucu bakanın ahlaksız teklifini ifşa etti

İngiliz siyasetinde deprem! Ünlü sunucu bakanın ahlaksız teklifini ifşa etti
6 suç kaydı vardı, hiç tanımadığı kadına dehşeti yaşattı! Hayat karartan tokat kamerada

Hiç tanımadığı kadına yaklaşıp bunu yaptı! Savunması çıldırttı
Özgür Özel, Emir Sarıgül'ün iddiasına ilk kez yanıt verdi

Özgür Özel, Emir Sarıgül'ün iddiasına ilk kez yanıt verdi
Ve günün bombası patladı! Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi

Ve bomba patladı: Fener'e hayırlı olsun
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanan Şeniz Doğan görevden uzaklaştırıldı
Kiev yakınlarında askeri tesiste 14 yaşındaki çocuk bulundu! Ortalık karıştı

Askeri tesiste 14 yaşındaki çocuk bulundu
Seda Sayan'dan Wanda Nara'ya olay sözler: Böyle bir çiftlik bulamaz

Seda Sayan'dan Wanda Nara'ya olay sözler: Böyle bir çiftlik bulamaz