İzmir Konak'ta palmiye ağacını yakan 2 öğrenci gözaltına alındı, okul da soruşturma açtı

İzmir Konak'ta palmiye ağacını yakan 2 öğrenci gözaltına alındı, okul da soruşturma açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Konak'ta bir lisenin bahçesindeki palmiye ağacının yakılmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis çalışma başlattı. Olayla ilgili 2 öğrenci gözaltına alınırken okul idaresi de disiplin soruşturması başlattı, aileler okula çağrıldı.
İzmir'in Konak ilçesinde bir lisenin bahçesindeki palmiye ağacının yakılmasına ilişkin 2 öğrenci gözaltına alındı.
İlçedeki bir lisenin bahçesindeki palmiye ağacının ateşe verilmesine ilişkin görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine, polis ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, eylemi gerçekleştirdikleri iddiasıyla 2 öğrenciyi gözaltına aldı.
Öte yandan ağacı ateşe verdikleri tespit edilen 2 öğrenci hakkında okul idaresi disiplin soruşturması başlattı.
Soruşturma kapsamında öğrencilerin ailelerinin de okula çağrıldığı belirtildi.
Kaynak: AA