Üye Girişi
Haberler

İzmir'de alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde, hastanedeki yakınlarını ziyarete giden otomobil, 5 metre yüksekten kavşağa düştü. Kazada araçtaki 5 kadından 3'ü öldü, 2'si ise yaralandı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İzmir'in Konak ilçesinde, hastanedeki yakınlarını ziyarete giden otomobil rampa inerken bariyeri aşıp 5 metreden köprülü kavşağın battı çıktısına düştü.

Eşrefpaşa'dan İkiçeşmelik yönüne giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 CBA 796 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 6 metre yükseklikten alt geçide düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ters dönen otomobildeki 3 kadının hayatını kaybettiği, 2 kadının ise yaralandığı belirlendi.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Hayati tehlikesi bulunan yaralılar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yolun araç geçişine kapanması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

İzmir Konak'ta otomobil alt geçide düştü, 3 kişi hayatını kaybetti

KAZA ANI KAMERADA

3kişinin hayatını kaybettiği kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İzmir'de alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Güncel

Güvenlik Kamerası Otomobil Köprülü Güncel Konak İzmir Konak İzmir Kaza

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma: Tutuksuz yargılanmama karar verilsin

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma

 Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem

"Dinamit fıçılarının üzerinde oturuyorlar" dediği il fena sallandı

 Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı

Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı
Ergin Atman'ın yaptığı sevinç krize döndü! Fenerbahçe, milli takıma oyuncu göndermiyor

Fenerbahçe'den tarihi rest
500

Yorumlar (9)

ZİYA BAŞKAN:

başlığa bakar mısın 3 kişilik aile yok oldu diyor biraz daha saygılı başlık atılabilirdi Allah rahmet eylesin başlık atan kişilerin donanımlı olması lazım bence

133
6
yanıtYanıtla
Ali Kerem:

geçen aynı kaza konyada olmuştu ve bir kadın hayatını kaybetmişti Allah Rahmet eylesin hepsinin

58
1
yanıtYanıtla
Atarokkalomi osunç:

Bariyerleri sağlam yapın lütfen, insanlar bir anlık dalgınlıkla böyle kazalara kurban gidebiliyorlar.yazık değilmi 5 bayana ve sevdiklerine. Belediyeler işini iyi yapsın

38
9
yanıtYanıtla
Adem Sakar:

Allah rahmet eylesin.

40
1
yanıtYanıtla
Alper güneş:

Allah rahmet eylesin..

28
2
yanıtYanıtla
ali gökşen:

Allah mutlak güç sahibidir o ol der oluverilir onun yarattıklarınin başına gelenler için ancak ders çıkartan kazançlı çıkar... Elbet dönüş yine ona olacaktır. Allah rahmet eylesin..

18
10
yanıtYanıtla
ZİYA BAŞKAN:

başlıkta bir aileden 3 kişi yok oldu demişti ben yorumlara yazdım onu şimdi düzeltmişler ama yorumunu yayınlamamışlar tekrardan vefat edenlerin yakınlarına sabır versin Rabbim mekanları cennet olsun

20
3
yanıtYanıtla
Murat Çita:

zaman geldi vakit doldu bizim kisi bahaneydi dedkleri gibi

11
6
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masterchef 25 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Beşiktaş'ın Ajax maç kadrosu belli oldu! Beşiktaş kadrosunda kimler var? Az önce deprem mi oldu? Bitlis'te 25 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? SON DAKİKA: Bitlis'te deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü ne? AÖF güz dönemi kayıt yenileme tarihi ne zaman? AÖF 2024-2025 kayıt yenileme tarihleri! Şeyda Yılmaz'ın vurulma anı ve nasıl öldü? Katil Yunus Emre Geçti'nin ifadesinde ne dedi? Ekim ayı güneş tutulması ne zaman 2024? Halkalı güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? PS5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro ne zaman gelecek? Tosuncuk olayı nedir? Tosuncuk (Mehmet Aydın) kimdir, suçu ne? İzmir'de kaza anı! İzmir'deki kaza nasıl oldu? Yaralı veya ölü var mı? Mehmet Aydın (Tosuncuk) kaç yıl ceza aldı? Tosuncuk davasında son durum nedir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });