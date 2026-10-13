İzmir Konak'ta afet farkındalık etkinliğinde 137 personel görev aldı

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İzmir'de 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Konak Atatürk Meydanı'nda, AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan ve 137 personelin görev aldığı etkinlikte, afetlere hazırlık ve müdahalede kullanılan ekipman ile malzemeler sergilendi, vatandaşlara broşürler dağıtıldı.

Etkinlik alanını ziyaret eden İzmir Valisi Süleyman Elban, 17 akredite arama kurtarma ekibinin açtığı stantları ziyaret etti.

Vali Elban, gazetecilere gönüllü kuruluşlar ve akredite arama kurtarma ekipleri tarafından vatandaşlara çalışmalar hakkında bilgi verildiğini anlatarak her an çeşitli afetlerle karşılaşma ihtimaline dikkati çekti.

Elban, en kritik aşamanın afet gelmeden önce hazırlık yapmak olduğunu vurgulayarak, psikolojik ve fiziki olarak tam anlamıyla hazır olunması gerektiğini kaydetti.

Kamu ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekiplerinin yetkinliklerinin yerinde görülmesinin önemini dile getiren Elban, tüm İzmirlileri bu alandaki çalışmaları incelemeye, afetlere karşı hazırlıklı olmaya, ilgili kurumlarla işbirliği yapmaya davet etti.

Kaynak: AA