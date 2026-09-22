İzmir Konak'ta 3 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

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İZMİR'in Konak ilçesinde 3 farklı adrese düzenlenen operasyonda farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi; gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelinden oluşan Narko Alan ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen 3 farklı adrese önceki gün operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada; 13 bin 442 sentetik hap maddesi, 2 kilo 259 gram bonzai, 1210 gram bonzai yapımında kullanılan sentetik kannabinoid maddesi, hassas terazi, tabanca, 19 bin 100 lira nakit para, 18,37 gram kokain, 1 gram esrar ve 13 hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı