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İzmir Konak'ta 3 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

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İzmir Konak'ta 3 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 13 bin 442 sentetik ecza, 2 kilo 259 gram sentetik uyuşturucu, 1210 gram uyuşturucu yapım maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 19 bin 100 lira ele geçirildi.

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede 3 adreste uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 13 bin 442 sentetik ecza, 2 kilo 259 gram sentetik uyuşturucu, 1210 gram uyuşturucu yapımında kullanılan madde, hassas terazi, tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 19 bin 100 lira ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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