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Kılıçdaroğlu: Siyasetçinin Görevi Adaleti Sağlamaktır

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‘SİYASETÇİNİN GÖREVİ ADALETİ SAĞLAMAKTIR’CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir programı kapsamında Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen ‘Milli Bilinç ve Güçlü Türkiye’ toplantısına katıldı.

'SİYASETÇİNİN GÖREVİ ADALETİ SAĞLAMAKTIR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir programı kapsamında Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen 'Milli Bilinç ve Güçlü Türkiye' toplantısına katıldı. Toplantıda bağımlılık mücadelesi veren Adnan Serkan Özacar ve Furkan Süleyman Köse, Iban Mağdurları Platformu Başkanı İlyas Ataş, motokurye olarak çalışırken trafikte hayatını kaybeden Murat Can Pekeroğlu'nun kuzeni Ayşe İrem, bıçaklanarak öldürülen market çalışanı Aydın Karay'ın annesi Fatma Karay, lösemi teşhisi konulan ve hayatını kaybeden Emirhan Gültekin'in annesi Sevim Gültekin, Siirt'te şiddet mağduru Mekiye Akyel'in ablası Halime Pigir, Şanlıurfa Siverek'te 28 yaşında hayatını kaybeden hemşire Pınar Sevim'in ağabeyi Erdal Sevim, 18 yaşında bir silahlı saldırıda hayatını kaybeden Baran Cengiz'in annesi Tülay Cengiz, Mersin Anamur'da bıçaklanarak öldürülen 12 yaşındaki Eyüpcan Güner'in annesi Güllü Can ile Van'da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş hazır bulundu ve hikayelerini anlatan birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, "Adalet istiyorsak sorunu kökten çözeceğiz. Uyuşturucu baronlarını kulaklarından tutup mahkemelere vereceğiz ve hapislere atacağız. Mücadele adalet mücadelesidir. Hak mücadelesidir, erdem mücadelesidir. Kişilik mücadelesidir. Adaletli olmak bütün kötülüklere karşı mücadele etmek demektir. Eğer siz bütün kötülüklere karşı mücadele ediyorsanız, siz adaletin peşinde koşuyorsunuz demektir. Bütün kainatı, bütün Türkiye'yi adaletin önünde dönmeye davet ediyorum. Beraber mücadele edeceğiz. Siyasetçinin görevi adaleti sağlamaktır. Siyaset halka hizmet etme alanıdır. Haksızlıkla karşı karşıya olanın hakkını savunma alanıdır. Eğer siyaset bunu yapmıyorsa o zaman siyaset cebini doldurmakla meşgul demektir. Biz bunun için mücadele ediyoruz. Adaleti arayanın yanında olacağız ve onun yol arkadaşı olacağız" dedi.

'ADALET İÇİN SÖZ VERİYORUM'

Sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, "Eğer adalet dediğimiz kurum temelden büyük bir yara alırsa ülkenin birliği ve dirliği de bozulmuş olur. Bunun için mücadelemizi sürdüreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel felsefesi budur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihine baktığınızda da Mustafa Kemal Atatürk'ü görürsünüz, adaletin peşinde koşarken. İsmet İnönü'yü görürsünüz adaletin peşinden koşarken. Ecevit'i görürsünüz adaletin peşinde koşarken. Hiçbirisi siyaseti kişisel çıkarı için yapmamıştır. Hepsi siyaseti bu ülkenin vicdanlı insanları için yapmışlar. Ben de söz veriyorum. Adalet gerçekleşinceye kadar bu ülkede bedeli ne olursa olsun bu kardeşimiz o bedeli ödeyecektir" diye konuştu.

Konuşmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na günün anısına plaket ve çiçek takdimi yapıldı. Kılıçdaroğlu daha sonra mağdur ailelerle akşam yemeği yedi.

Haber: Nevra UÇKAÇ – Kamera: Gökhan KILIÇ / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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