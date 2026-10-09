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İzmir Kemalpaşa'da operasyonda 12 kök kenevir ve 280 gram esrar ele geçirildi

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İzmir Kemalpaşa'da jandarma, Halilbeyli Mahallesi'nde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisiyle çalışma başlattı. Gözaltına alınan şüphelinin evinde 12 kök kenevir, kurutulmuş ve satışa hazır 280 gram kubar esrar, uyuşturucu aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 12 kök kenevir bitkisi, kurutulmuş ve satışa hazır 280 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Halilbeyli Mahallesi'nde O.Y'nin yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada 12 kök kenevir bitkisi, kurutulmuş ve satışa hazır 280 gram kubar esrar, uyuşturucu içme aparatı, hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: AA
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