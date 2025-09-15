İzmir Kemalpaşa'da Öğrenci Taşımacılığı İçin Güvenlik Toplantısı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, öğrenci taşımacılığının güvenli şekilde yürütülmesi amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

75. Yıl Ortaokulu Konferans Salonu'ndaki toplantıda emniyet ve jandarma yetkilileri sunum yaptı.

Servis araçlarında bulunması gereken özellikler, şoförlerin uyması gereken kurallar ve ilgili mevzuat anlatıldı.

Kaymakam Musa Sarı, toplantıda yeni eğitim döneminin kazasız ve sorunsuz geçmesini temenni ederek, "Velilerimiz bizlere en kıymetlilerini, evlatlarını emanet ediyor. Bu nedenle servis güvenliğini çok önemsiyoruz. Tüm taşımacılarımızın belirlenen kurallara azami düzeyde uymalarını rica ediyorum." dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Salih Şen ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Önder Ortoğlu'nun servislerde karşılaşılan sorunlar ve beklentileri anlattığı toplantıda servis şoförlerinin soruları da yanıtlandı.