İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, İzmir Tarihi Liman Kenti'nin UNESCO Dünya Miras Listesi adaylığına destek veriyor

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, İzmir Tarihi Liman Kenti'nin UNESCO Dünya Miras Listesi adaylığına destek veriyor
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İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, İzmir Tarihi Liman Kenti'nin UNESCO Dünya Miras Listesi adaylığı sürecine destek vermek ve alanın tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla projeler geliştirecek.

(İZMİR) - İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İKMYO) akademisyenleri ve öğrencileri, İzmir'in tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmak amacıyla Kemeraltı ve Basmane'yi de içine alan İzmir Tarihi Liman Kentinin UNESCO Dünya Miras Listesi adaylığı sürecine destek vermek ve alanın tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla projeler geliştirecek.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, İzmir Tarihi Liman Kentinin UNESCO Dünya Miras Listesi adaylığı sürecine destek vermek için harekete geçti. Proje kapsamında akademisyenler ve öğrenciler, bölgenin kültürel mirasını daha geniş kitlelere tanıtacak çalışmalar yürütecek. Çalışmaların, bölgenin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kabul edilmesine yönelik farkındalık yaratması bekleniyor.

Mimari Restorasyon, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Grafik Tasarım, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile İç Mekan Tasarımı programlarının öğretim elemanları, Alan Başkanı Abdülaziz Ediz, şehir plancısı Bilge Bektaş ve mimar Ahu Sönmez ile Konak Meydanı'nda bulunan Saat Kulesi'nde bir araya geldi. Mimar Burçak Çıkıkçı eşliğinde, Kemeraltı ve Basmane bölgesinin mimari, kültürel, gastronomik ve turistik unsurlarını kapsayan bir rotada teknik gezi gerçekleştiren öğretim elemanları, 2024-2025 akademik yılında öğrencileriyle gerçekleştirecekleri projeler için bilgi topladı.

8 bin 500 yıllık bir geçmişe sahip İzmir Tarihi Liman Kentinin tüm dünya için önemli bir değer olduğuna dikkati çeken Alan Başkanı Abdülaziz Ediz, İKMYO öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından üretilecek projelerin, alanın tanıtımına ve kültürel miras farkındalığının artırılmasına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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