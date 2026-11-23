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HARMANDALI OYNADIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanda av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulunan Eyüp Durnagöl ile oğlu Yusuf Durnagöl'ün otopsi işlemleri devam ediyor. Jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, kahvehane işleten Eyüp Durnagöl'ün, iş yerinde Harmandalı oynarken cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı