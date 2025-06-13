İzmir Karaburun'da Orman Yangını Çıktı
İzmir'in Karaburun ilçesinde, Mordoğan Mahallesi yakınlarındaki ormanda yangın çıktığı bildirildi. Yangına, havadan ve karadan müdahaleye başlandı.
İZMİR'in Karaburun ilçesindeki ormanda yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan yangına müdahale ediliyor.
Karaburun'un Mordoğan Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 6 helikopter, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 dozer sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel