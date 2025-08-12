İzmir Karaburun'da Orman Yangını

İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanlık ve makilik alanda sabah saatlerinde çıkan yangına, hava ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler, alevlere kısa sürede müdahale etti.

Küçükbahçe Mahallesi'nde ormanlık ve makilik alanda saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal ve 1 dozer sevk edildi. Ekipler, yangına 10 dakika içinde ilk müdahale yaparken, alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
