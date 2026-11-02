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İzmir Karabağlar'da teybe gizlenen 9,09 gram kokainle 1 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir Karabağlar'da teybe gizlenen 9,09 gram kokainle 1 şüpheli gözaltına alındı
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İzmir Karabağlar'da polisin durdurduğu otomobilde teybin arkasına gizlenmiş 9,09 gram kokain ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 140 bin lira ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı, uyuşturucu ticareti suçundan adli işlem başlatıldı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde polis ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada araç teybinin arka kısmına gizlenmiş 9 gram kokain ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 140 bin lira para ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün ilçenin Yeşillik Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan M.Y. (26) idaresindeki otomobil, denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada teybin arka kısmına gizlenmiş vaziyette 20 ayrı paket halinde toplam 9,09 gram kokain ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 140 bin lira nakit para ele geçirildi. M.Y., gözaltına alınıp, hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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