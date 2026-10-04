İzmir Karabağlar'da okul çatısındaki yangını itfaiye ekipleri kontrol altına aldı

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İZMİR'in Karabağlar ilçesinde bulunan Öğretmenler ve Şeker Mevhibe Ortaokulu'nun çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Karabağlar ilçesinde, Esentepe Mahallesi'ndeki Öğretmenler ve Şeker Mevhibe Ortaokulu'nun çatı kısmında saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık bir saat sonra kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı