İzmir Karabağlar'da 32 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde evinde 32 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar'daki bir evde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı.

Adrese düzenlenen operasyonda 32 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA