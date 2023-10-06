İzmir'in Tire ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu
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İzmir'in Tire ilçesinde bir kişinin evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmir'in Tire ilçesinde bir kişinin evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre Şinasi Keskin, Fatih Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Polisin incelemesinde Keskin'in vücudunda bıçak yaraları tespit edildi.
Cenaze otopsiye gönderilirken bölgedeki güvenlik kameraları inceleme altına alındı.
Kaynak: AA / Güncel