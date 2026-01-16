Tire'de 15 bin öğrenci karne sevinci yaşadı

İzmir'in Tire ilçesinde 15 bin 584 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline başladı.

Derebaşı İlkokulu'nda gerçekleştirilen karne törenine Kaymakam Vural Karagül, Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu ve ilçe protokolü de katıldı.

Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Duygu Çevirgen Uzun, eğitim ve öğretim ilk döneminin planlı, disiplinli ve nitelik odaklı anlayışla tamamlandığını belirtti.

Sürece katkı sunan yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür eden Uzun, karnelerin gelişimi gösteren önemli birer geri bildirim aracı olduğunu, yarıyıl tatilinin dinlenmenin yanı sıra kitap okuma, sanat, spor ve kişisel ilgi alanlarına yönelme açısından verimli değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.