Haberler

Tire'de 15 bin öğrenci karne sevinci yaşadı

Tire'de 15 bin öğrenci karne sevinci yaşadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tire'de karne törenine katılan protokol, eğitim döneminin başarıyla geçtiğini vurguladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Duygu Çevirgen Uzun, karnelerin önemli bir geri bildirim aracı olduğunu belirtti.

İzmir'in Tire ilçesinde 15 bin 584 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline başladı.

Derebaşı İlkokulu'nda gerçekleştirilen karne törenine Kaymakam Vural Karagül, Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu ve ilçe protokolü de katıldı.

Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Duygu Çevirgen Uzun, eğitim ve öğretim ilk döneminin planlı, disiplinli ve nitelik odaklı anlayışla tamamlandığını belirtti.

Sürece katkı sunan yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür eden Uzun, karnelerin gelişimi gösteren önemli birer geri bildirim aracı olduğunu, yarıyıl tatilinin dinlenmenin yanı sıra kitap okuma, sanat, spor ve kişisel ilgi alanlarına yönelme açısından verimli değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Dilek Ayvalı - Güncel
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Bu bir ilk! Dünyayla teması olmayan kabile böyle görüntülendi
Torreira'nın menajerinden Galatasaray'ı karıştıran açıklama

Menajeri açıkladı: Ayrılmak istiyor
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı

Hayaline son bir adım kalmıştı, gelen sağlık raporuyla yıkıldı
10 dakikada binlerce lirasını çarptıran kadın, dolandırıcıları tebrik etti

10 dakikada binlerce lirayı kaptıran kadından dolandırıcılara tebrik
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Bu bir ilk! Dünyayla teması olmayan kabile böyle görüntülendi
Mal varlığını TSK'ya bağışlayınca akıl hastanesine yatırılan Nevin öğretmenin rapor sonucu çıktı

Nevin öğretmenin merakla beklediği rapor sonucu çıktı
Üniversitede skandal! Hademe sahte diploma aldı, koordinatörlüğe yükseldi

Üniversitede skandal! Hademelikten koordinatörlüğe yükseldi