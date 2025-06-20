İzmir'in Kınık İlçesinde Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı
İzmir'in Kınık ilçesindeki Hamzahocalı Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 7 helikopter, 28 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 3 dozer ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir'in Kınık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Hamzahocalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 7 helikopter, 28 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel