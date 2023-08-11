İzmir'in Kınık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Kınık ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Çanköy Mahallesi ormanlık alanında iki noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 uçak, 7 helikopter, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer ile müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.