İzmir için 'botanik turizm rotası oluşturma' önerisi

EGE Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Gökhan Şenol, İzmir'in Gaziemir ilçesinde, botanik biliminin babası olarak bilinen Tournefort'un öğrencisi İngiliz Konsolos William Sherard tarafından 320 yıl önce evinin önünde kurulan bahçenin Avrupa'nın en büyük botanik bahçesi olduğunu belirterek, botanik bahçelerini görmek için dünyayı dolaşan gezginlerin olduğunu söyledi. Prof. Dr. Şenol, İzmir'de botanik turizmi rotası oluşturulabileceğini belirtti.

Gaziemir ilçesinde, botanik biliminin babası olarak bilinen Tournefort'un öğrencisi İngiliz Konsolos William Sherard'ın 320 yıl önce İzmir'deki evinin önünde kurduğu botanik bahçesinin izleri gün geçtikçe siliniyor. Gaziemir Belediyesi ile EÜ Botanik Bahçesi Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ile 2012'de yapılan çalışmada eski bir kroki yardımıyla yeri belirlenen botanik bahçesi, Avrupa'nın en eski botanik bahçesi olma özelliği taşıyor. Botanik bahçesinin bulunduğu bölgeyi belirleme çalışmalarında yer alan EÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Gökhan Şenol, botanik bahçesinin yaklaşık 40 dönüm alan üzerinde kurgulandığını ve 1700'lerin başlarında William Sherard'ın Karlofça Anlaşması sonrasında Anadolu'ya İngiliz konsolosu olarak atandığını ve İzmir'e yerleştiğini söyleyerek, "O dönem Levantenlerin yayılış gösterdiği, Hollanda başkonsolosluğunun da bahçesinin olduğu alanın kenarına 40 dönümlük bir bahçe alıyor. Sherard, jeoloji ve arkeoloji ilgisine sahip birisi. Karacasu Afrodisias Antik Kenti'ni de ilk dünyaya tanıtan kişilerden birisi. Aynı zamanda Anadolu botaniğinde bizim 'Büyük Baba' olarak nitelendirdiğimiz Anadolu'ya gerçek anlamda ilk bilimsel geziler düzenleyen Tournefort'un öğrencisidir" dedi.