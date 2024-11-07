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İzmir Havalimanı'nda 6 Kilo Skunk ile Bir Kişi Gözaltına Alındı

İzmir Havalimanı'nda 6 Kilo Skunk ile Bir Kişi Gözaltına Alındı
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İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yapılan narkotik aramasında, valizinde 5 kilo 950 gram skunk bulunan bir yolcu gözaltına alındı.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda, valizinde 5 kilo 950 gram skunk bulunan kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine yurt dışından gelen bir yolcunun valizinde arama yaptı.

Aramada, 5 kilo 950 gram skunk bulundu.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
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