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İzmir haberleri: İzmir ve çevre illerde "eyyam-ı bahur" sakinliği

İzmir haberleri: İzmir ve çevre illerde 'eyyam-ı bahur' sakinliği

İzmir haberler... Yaz mevsiminin en sıcak günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur döneminde, İzmir ve çevresindeki illerin meydan, cadde ve sokaklarında sakinlik yaşanıyor.

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Yaz mevsiminin en sıcak günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur döneminde, İzmir ve çevresindeki illerin meydan, cadde ve sokaklarında sakinlik yaşanıyor.

"Çöl sıcakları", "cehennem sıcakları", "Afrika sıcakları" olarak da anılan eyyam-ı bahur, yurdun batı kısımlarında etkisini gösterirken Ege Bölgesi'nde de vatandaşlar hafta sonunu kapalı ve serin alanlarda geçirmeyi tercih ediyor.

İzmir'in canlılığıyla ünlü Kordon Boyu da sıcak hava ve hafta sonu olması nedeniyle her zamanki hareketliliğini durgunluğa bıraktı.

Hava sıcaklığının 36 dereceye bulduğu kentte, özellikle sahil şeridinde balıkçılar, seyyar satıcılar ve turistlerin yoğunluğu gözlemlendi.

Yabancı turistler, yoğunluğun olmadığı sahilin keyfini çıkardı.

Didim'in plajlarına akın

Aydın'ın mavi ve yeşili buluşturan koylarıyla ünlü Didim ilçesi ise sıcak havada serinlemek isteyenlerin adresi oldu.

Altınkum, Yeşilkent, Cennet, Manastır, Akbük plajları hafta sonu tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı.

İzmir'in Çeşme, Aydın'ın Kuşadası ilçelerindeki plajlarda da yoğunluk gözlendi.

AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Güncel

Afrika İzmir Didim Ege Güncel Haberler

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