İzmir haberleri... İzmir'den Yunanistan'a Kaçmak İsteyen 3 Fetö Üyesi Yakalandı Güncel Haberler İzmir bölgesinden gelen habere göre FETÖ/PYD üyesi 3 kişi, İzmir’deki Çeşme Limanı'ndan Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmak isterken yakalandı. FETÖ/PYD üyesi 3 kişi, İzmir'deki Çeşme Limanı'ndan Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmak isterken yakalandı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, TEM Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı ekipleri, yargılama süreci devam eden FETÖ/PDY üyelerinin deniz yolu ile yurt dışına kaçırılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. 4 Eylül 2022 Pazar günü yapılan operasyonda, mesleklerinden daha önce ihraç edildikleri belirlenen öğretmen T.U.A., psikolog Ö.E. ve astsubay üstçavuş M.T., Çeşme Limanı'ndan Sakız Adası'na kaçmak isterken Musalla Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltındaki şahısların adli işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Kaynak: ANKA / Güncel Sakız Adası Yunanistan İzmir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İzmir haberleri... İzmir'den Yunanistan'a Kaçmak İsteyen 3 Fetö Üyesi Yakalandı - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.